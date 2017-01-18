Adana Otobüs Durağında Yankesiciye Suçüstü

Adana'da belediye otobüs durağında bir kadının çantasından cep telefonunu çalan 29 yaşındaki Ramazan Y., suçüstü yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi'nin İnönü ve Çakmak caddelerinde 3 kişinin çantalarından cep telefonu ve paralarının çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yankesicilik suçundan kaydı bulunan Ramazan Y. olduğunu belirledi. İnönü ve Çakmak caddelerinde sivil önlem alan ekipler, belediye otobüs durağına gelen Ramazan Y.'yi bir kadının çantasından cep telefonunu almak isterken suçüstü yakaladı.



İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Y. tutuklandı.