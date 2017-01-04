Adana Oto Fareleri Suç Üstü Yakalandı

Adana'da otogarda bir otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan Gökhan B. ile A.F. suç üstü yakalanırken çalıntı bir otomobili satın alan hurdacı da gözaltına alındı.



Otogarda görevli polis memurları 2 kişinin bir otomobile düz kontak yapıp çalmak istediklerini fark etti. Polis, zanlılara müdahale ederek gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların yapılan kimlik tespitlerinde isimlerinin Gökhan B. ve A.F. olduğu belirlendi. A.F.'nin yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



ÇALINAN OTOMOBİLİ HURDACIDA BULUNDU



Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana gelen başka bir oto hırsızlık olayında ise sokakta uzun süredir park halinde duran 01 AT 473 plakalı otomobilin çalındığını gören araç sahibi durumu polise haber verdi.



Polis yaptığı araştırmada aracın hurdacı Yılmaz K.'ya satıldığını belirleyerek operasyon yaptı. Çalınan otomobil hurdacıda bulunurken, iş yeri sahibi Yılmaz K. gözaltına alındı. Her iki olayın zanlıları sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gökhan B. tutuklanırken, Yılmaz K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı küçük zanlının ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.