Adana Öğrenciler Doğayı Doğal Ortamda Öğreniyor

(ÖZEL) Öğrenciler doğayı doğal ortamda öğreniyor



ADANA'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin en zengin endemik (yöresel, ülkeye özgü) bitki türlerinin yer aldığı Botanik Bahçesi öğrencilerin doğayı öğrendiği mekan haline geldi.



Tekfen Holding'in yanı sıra arkadaşı Hayrettin Karaca ile birlikte Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı'nı (TEMA) kuran Ali Nihat Gökyiğit'in maddi ve manevi desteğiyle ÇÜ Balcalı Yerleşkesi'nde 200 dönümlük alanda kurulan bahçeye, 'Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi' adı verildi. Türkiye'nin en zengin endemik bitki türlerine sahip Çukurova Bölgesi'nde 6 Mayıs 2016'da açılan Botanik Bahçesi'nin bağlı olduğu ÇÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, koruma altına alınan bitki türlerinin gelecek nesillere aktarılacağını da belirterek "Bahçemizde kaya, tıbbi ve aromatik bitkiler, palmiye, Doğal Akdeniz Vadisi gibi alt bahçelerimiz var. Botanik Bahçeleri bilimsel ve eğitsel amaçlı kurulur. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş olan yabancı egzotik türler ile endemik yani o yöreye ve ülkeye özgü türler bir arada bulunur. Bu tür alanlar, halka bitkileri tanıma ve doğa bilincini aşılama imkanı sunmaktadır" dedi.



HERKESE AÇIK VE ÜCRETSİZ



Açıldıktan sonra büyük ilgi gören Botanik Bahçesi, üniversite öğrencilerinin yanı sıra kentteki tüm öğrencilerin de uğrak yeri oldu. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı proje çerçevesinde öğretmenleriyle birlikte Botanik Bahçesi'ni gezen Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi öğrencilerine uzman biyolog Salih Kavak, doğa eğitimi verdi. Botanik Bahçesi sayesinde öğrencilerin doğa eğitimini doğal ortamda aldığını anlatan Kavak, haftanın her günü bahçenin herkese ücretsiz açık olduğunu anlattı.