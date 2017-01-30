Adana'nın Yaylası Akçatekir Kara Teslim Oldu

ADANA'nın Pozantı İlçesi'nin yayla merkezi Akçatekir Mahallesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce ev ve işyerlerinde hasar meydana geldi. Ara yollar kardan temizlenemedi, 20 gündür de bölgede elektrikler kesik.



Çukurova Bölgesi'nin 1250 rakımlı yayla merkezi Akçatekir'de Aralık ve Ocak aylarında yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yer yer yüksekliği 2.5 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, elektrikler kesildi. Son 30 yılın en yoğun kar yağışını yaşayan Akçatekir'de Karayolları ve Pozantı Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sonucu ana caddeler açılabildi. Ancak ara yollar açılamadı. Yaz nüfusu 1750'dan 100 bine çıkan mahalleye 20 gündür de elektrik verilemiyor. Yüzlerce ev ile iş yerinin çatı ve saçakları bir metreyi aşan karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı. Bir akaryakıt istasyonunun saçakları da yerle bir oldu. Birçok Akçatekirli yaşanan olumsuzluklar nedeniyle başka bölgedeki akrabalarına yanına sığındı. - Pozantıadana