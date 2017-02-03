Adana'nın Seyhan İlçesinde Elektrik Kesintisi

Adana'nın Seyhan ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Şubat Pazar günü, Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi Bossa, Kıvanç Tekstil, Hak Plastik, Kılıçlar Hurdacılık, Sunar Mısır, Aktav Akustik, Ağakim, TEMSA ve İndorama Ventures fabrikalarına 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Gülbahçesi, Dağlıoğlu ve Dumlupınar mahallelerine 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Gülpınar Mahallesi Obalar, 37029, 37028, 37038, 37037, 37035, 37034, 37044, 37039 ve 37043 sokaklara 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Yeşilyuva Mahallesi Meydan, Mirzaçelebi, 36033, 36051, 36047 ve 36058 sokaklar, Gülpınar Mahallesi Mirzaçelebi, Meydan, Dumlupınar, 37011, 37001, 37003 ve 37002 sokaklara 13: 00-17: 00 saatleri arasında, Gülpınar Mahallesi 37013, 37025, 37021, 37015, 37010, 37022 ve 37016 sokaklara 09: 00-13: 00 saatleri arasında, İsmetpaşa ve Narlıca mahallelerine 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Mirzaçelebi Mahallesi 31070 ve Dumlupınar Sokaklar, Gülpınar Mahallesi, Obalar, 37008, 37009, 37007, 37006, Dumlupınar, 37003 ve 37002 sokaklar, Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Sokağa 13: 00-17: 00 saatleri arasında, Gülpınar Mahallesi 37029, 37027, 37009, 37006, 37013, 37011, 37025, 37021, 37015, 37005, 37026, 37010, 37022, 37016 ve 37004 sokaklara 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Ova Mahallesi ile Pınar Öz Kağıtçılık, Yavuz Plastik ve Osmanlı İnşaata 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Zeytinli, Gökçeler mahalleleri ile Soda Tuz İşletmeleri, Sebat Tarım, Beyza, Arpağ Dayanıklı Tüketim, Şimşek Jeneratör, VSB Çiçekçilik, Akdeniz Otomotiv, Yıldırım Saç Metal, Ünkar Lojistik, ÇİMSA, Dönkasan, Man Servisi, Çukurova Petrol, Nurdamla Plastik, Özalpsan Plastik, Genel Sigorta, Aksa Jeneratör, Akyem, Borusan Makina, Hasçelik, Alfa Tek Makina, Adanur Çelik, Naska Gıda, Dalpa, Çukurova UN, Maba Tarım, Eksim Plastik, KSG, Medeni Baskül ve Güney Un'a 09: 00-10: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - ADANA