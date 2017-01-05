Adana'nın Kurtuluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı.



Kentin kurtuluş günü olan 5 Ocak'ta, ilk tören Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ile milletvekilleri, gaziler, bürokratlar, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.



MEYDANDA BÜYÜK TÖREN



Büyük kutlama töreni ise Uğur Mumcu Meydanı'nda yapıldı. Geniş güvenlik önleminin alındığı törene katılanlar, Türk bayraklarını dalgalandırdı. Vali Mahmut Demirtaş, törene katılanların kurtuluş gününü kutladı.



Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kurtuluş mücadelesinde yaşamını yitiren şehitleri ve gazileri saygıyla anarak, Türkiye Cumhuriyeti, ulu önderimiz Atatürk'ün de söylediği gibi sonsuza kadar yaşayacak dedi. Şiirlerin okunduğu törende, kurtuluş mücadelesini temsilen Pozantı İlçesi'nden bisikletlerle getirilen Türk bayrağı Vali Demirtaş'a teslim edildi.



Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na ilişkin olarak Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette bu güzel Adana'da vücut bulmuştur demişti.