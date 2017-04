Adana'nın göbeğinde medeniyet arayışı 3 ay aradan sonra tekrar başladı

Birçok medeniyete beşiklik eden Adana'daki Tepebağ Höyük Kazısı, kış mevsiminde verilen 3 aylık aranın ardından yeniden başladı

Vali Demirtaş: "Kazıda 8 bin yıl öncesine gitmeyi hedefliyoruz"

Başkan Sözlü: "Kazılar bitince burada kültür merkezi yapılabilir"



ADANA - Adana'da 'Tepebağ Höyük Kazısı' çalışmaları kış mevsiminde verilen 3 aylık aranın ardından yeniden başladı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Kazıda 8 bin yıl gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

10 bin yıllık tarihi olan 4 bin yıldır da adı ve yeri değişmeyen Adana'daki en önemli höyük, Tepebağ'da 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve İsviçre Bern Üniversitesi iş birliğinden başlayan kazı 3 aylık aranın ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve diğer ilgiler tarafından ilk kazma vurularak yeniden başladı.

"8 bin yıllık geçmiş gün yüzüne çıkacak"

2,5 dönüm alan üzerinde devam eden kazı çalışmaları sırasında açıklama yapan Vali Demirtaş, kazılardan 8 bin yıl önceki tarihi ortaya çıkarmak istediklerini ifade etti. Demirtaş, "Kısmet olursa 8 bin yıllık tarihi çıkartmak istiyoruz. Bunu turizmle ve vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Temennimiz, en kısa zaman içerisinde Adana'nın güzelliklerini ortaya koyar" dedi.

Vali Demirtaş, kazı alanını genişletilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Bu konuda hem belediye başkanı arkadaşlarımızın hem de bizim ciddi çalışmalarımız var. Biz hemen yanı başımızda Tepebağ Lisesi'nin restorasyonunu yapıyoruz. Hedefimizde başka yerlerde var. Bunun ötesinde bu bölgeyle bir çalışmamız var" yanıtını verdi.

"Kazılar bitince Tepebağ kültür merkezi olacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise kazı bittikten sonra kazı alanının kültür merkezi olabileceğini ifade ederek, "Burada, bu iş metodu, yöntemi belli. Tepebağ'ın her tarafı kazılmaya değer. İnsanlık tarihi burada yatıyor ve Adana köklü bir şehir. İnsanlığa her zaman ev sahipliği yapmış bir şehir. Tepebağ'ın zenginliklerine ulaşılmasından şehrimizin kazancını tahmin edebiliyorum. Tepebağ'da tarihi değeri olmayan bütün binalar yıkılmalı ve imkan olan her yerde Tepebağ'ın altına inilmeli. Kazılar bittikten sonrada Tepebağ'ın köklü mimarisi belli. Ona sadakatle burada bir kültür merkezi yapılabilir" diye konuştu.

'Tepebağ Höyük Kazısı'nın 2017 yılında höyüğün Seyhan Nehri'ne bakan 100 metrekarelik kısmında 9 ay süreceği şuana kadar ise Geç Tunç Çağı'na erişildiği belirtildi. Kazılar bittikten sonra da Tepebağ höyük ve çevresine, 'Höyük üzerinde açık hava müzesi arkeoparkı', 'Tepebağ Mahallesi ile ilgili sokak sağlıklaştırılması', 'Turizm karşılama meydanı', 'Kazı ve temizlik çalışmaları', 'Turizmin canlandırılması için kültür yolu' projelerinin yapılacağı öğrenildi.