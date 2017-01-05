Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla, kentteki spor kulüpleri kutlama mesajı yayımladı.



Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren turuncu-beyazlılarda teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarının, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı açtığı belirtildi.



Açıklamada, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlandı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekibi BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ise "5 Ocak Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.