Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü

Vali Mahmut Demirtaş, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Demirtaş, mesajında, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacağını belirtti.



Anadolu'nun dört bir yanında, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen aziz milletlerinin canını hiçe sayarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni, yine millet olarak sonsuza dek yaşatma kararlılıklarını hiçbir gücün sekteye uğratamayacağını bildiren Demirtaş, şunları kaydetti:



"Son dönemde iç ve dış odakların hain saldırılarını en üst seviyeye taşıdığı aziz milletimizin malumudur. Devletimiz, tüm ferdiyle birlikte gönül ve fikir birliği içinde bu odakların hain çabalarını boşa çıkarmaya muktedir ve kararlıdır. Vatanımız, kuruluşuna vesile olan o destansı ruhla sonsuza kadar özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayacaktır. Anadolu'nun dört bir yanını istila eden düşman işgalinden kurtulmak yolunda diğer şehirlerimizde olduğu gibi Adanamızda da sergilenen destansı mücadele, tarih boyunca onuruyla yaşamış, geçmişi zaferlerle dolu olan ve bu şanlı tarihin izleri üzerinde kurulan güzel ülkemize vurulmak istenen esaret kelepçelerini yakıp eriten bir ateştir. Özgürlük ve bağımsızlığımızın onuru, gururu ve coşkusunu yaşadığımız bugün, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha kararlılıkla ve yüksek sesle haykırdığımız gündür."



Demirtaş, vurulmak istenen esaret zincirlerini paramparça eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tarihe altın harflerle kazınan tüm milli mücadele kahramanlarını, ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla yad ettiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 15 Mart 1923 günü kente gelişinde 'Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur' sözleriyle özel önem atfettiği Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Aziz hemşehrilerime ve milletimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.