Adana'nın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Adana'nın Yüreğir, Ceyhan, İmamoğlu, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde cumartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak Cumartesi günü, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi, 982 ve 985 sokaklar, Yunus Emre Mahallesi 1084, 1086 ve 1090 sokaklara 08: 30-11: 30 saatleri arasında, Dede Korkut Mahallesine 12: 30-16: 30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Burhaniye Mahallesine 08: 30-10: 30 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesine 08: 00-12: 00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesine 13: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46030, 46038, 46070 ve 46014 sokaklar 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Yeşiloba Mahallesi 46068, 46120 ve 46088 sokaklar 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi 36, 21, 49 ve 39 sokaklar 09: 00-10: 00 saatleri arasında, Yeşiltepe, Esentepe, Sofudede ve Boynuyoğun mahalleleri 13: 00-15: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. - ADANA