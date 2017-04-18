Adana'nın 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Adana’nın Karataş, Feke, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Adana'nın Karataş, Feke, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Nisan Perşembe günü, Karataş ilçesi Gölkaya Mahallesi, Tuzla Mahallesi Akar (Uğur Kaya Tarafı), Kenan Evren(Uğurkaya Tarafı), Pınar (Uğurkaya Tarafı), Karalar, Narlıdede, Piri Reis, Zambak, Cami, Sürmeli, Kenan Evren, Atatürk, Cumhuriyet, Pınar, Fatih Terim, Barbaros Hayrettin, Asım, İsmet İnönü, Kıbrıs, Alpaslan, Adana(Uğurkaya Tarafı), Hilal, Yıldız, Yalçın Donma ve Hakkıbey sokaklar ile Tuzla İlköğretim Okulu, ASKİ Pompaları, Turkcell GSM, Vodafone GSM, Tabaklar İlköğretim Okulu, Damlapınar İlköğretim Okulu, Ataköy İlköğretim Okulu, Doğru Tarım ve Akyel İnşaat 09: 00-15: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Feke ilçesi Tortulu Mahallesi Ziyelli Sokak, Koçyazı, Konakkuran, Çondu, Şahmuratlı, Bahçecik, Ormancık, Musalar, Değirmenciuşağı, Kaleyüzü, Gaffaruşağı, Çandırlar, Ortaköy, Mansurlu, Oruçlu ve Hıdıruşağı mahalleleri ile Kıy Enerjide 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Işıkkaya Mahallesi Yongalı Sokak, Yukarıkeçili, Kapıkaya, Görbeyaz ve Akkaya mahallelerinde 09: 00-17: 00 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Ufacıkören Mahallesi Ufacıkören Sokakta 09: 30-11: 30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. - ADANA