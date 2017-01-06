Adana'nın 2 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Adana'nın Seyhan ve İmamoğlu ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi ile Yeni Hurdacılar Sitesi, Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi, Hayrettin Akbulut Geri Dönüşüm, Çınarlar Geri Dönüşüm, Kemaloğulları Plastik, Baysallar Geri Dönüşüm, Yunus Plastik, Kayalar Plastik, Pak Plastik, Pınaröz Plastik, Dicle Plastik ve AVC Geri Dönüşüme 09: 00-18: 00 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Fatih Mahallesine 08: 00-16: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - ADANA