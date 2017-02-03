Adana - Narenciye Üreticisini Bu Kez Soğuk Vurdu

(ÖZEL) Narenciye üreticisini bu kez soğuk vurdu



TÜRKİYE'nin yıllık ortalama 4 milyon tonu bulan narenciye üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Adana'da, hava sıcaklığının ovada eksi 7 dereceye kadar düşmesi sonucu ürün hasat edilmeden döküldü.



Adana Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, Rusya krizini atlatmaya çalışan üreticiyi bu kez soğuğun vurduğunu söyledi. Üreticinin 2014'ten beri tüm olumsuzlukları yaşadığını belirten İncefikir, "Geceleri kent merkezinde eksi 1 olduğu zaman bu ovada eksi 7'ye kadar düşüyor. Buna çıkan son fırtınada eklenince narenciye ağaçları bu soğuğa dayanamadı. Bir çok bahçedeki ağaçlar meyvelerinin neredeyse tamamını döktü. Genç fidanlar, soğuğa dayanamadığı için kurumaya başladı. Üreticiyi bu kez soğuk vurdu" dedi.



AĞAÇLAR MEYVESİNİ DÖKTÜ



Aralık ayından itibaren şiddetini arttıran soğukların Çukurova'da da etkili olduğunu söyleyen İncefikir şöyle konuştu: "Özellikle aralıkta başlayan soğuklar ivmesini arttırarak ovada eksi 7-8'lere kadar düştü. Bu ağaçtaki meyvenin çok ciddi bir şekilde döküm yapmasına neden oldu. Bir çok bahçede ağaçlar üzerindeki 200-250 kilo meyveyi döktü. Dökülen bu ürünün artık pazarlanma şansı yok. Dökülen meyveler mecburen bunu meyve suyu fabrikasına gönderilecek. Bu da kiloda 5 kuruş demek. Bu nakliyesini bile karşılayamaması demektir. Öyle olunca üretici ürünü döküldüğü yerde bırakmayı tercih ediyor."



ADANA NARENCİYESİ



Adana'da limon, portakal ve mandalinanın aralarında bulunduğu yaklaşık 9 milyon narenciye ağacı bulunuyor. Narenciye ağaçlarından yaklaşık 7 milyon 500 bini meyve veriyor. Ayrıca bu ağaçların bulunduğu bahçeler ovada 400 bin dekara yakın alan kaplıyor. Adana, Türkiye'de üretilen narenciyenin yaklaşık yüzde 25'ini üretiyor. Bölgeden özellikle Rusya'ya ihracat yapılıyor. Üreticilerin bir bölümü, ilaç kalıntısı kalmaması için zararlılara karşı yararlı böceklerle mücadele ediyor.