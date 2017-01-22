Adana Müze Kompleksi Çalışmaları

Adana Müze Kompleksi inşaatı devam ediyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, eski milli mensucat fabrikasının bulunduğu alanda yapımı devam eden, iki etaptan oluşan ve tamamlandığında Türkiye ile Ortadoğu'nun en büyük müzesi olma özelliği taşıyacak Adana Müze Kompleksi'nde çalışmalar sürüyor.



Vali Mahmut Demirtaş, Adana Müze Kompleksi'nde yapılan çalışmaları inceledi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.



Müze kompleksi tamamlandığında Adana'nın dünya çapında bir kültürel değere sahip olacağına dikkat çeken Demirtaş, müteahhit firma yetkililerinden sürdürülen çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.



Demirtaş, kompleksin Adana'ya kazandırılacak olmasından dolayı hükümete, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile emeği geçenlere teşekkür etti.