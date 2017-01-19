Adana Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Adana merkezli üç ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.



Adana, Gaziantep ve Kilis'te uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 10'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınmış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 123 kilogram esrar, 2 pompalı tüfek ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirilmişti.