Adana Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Adana merkezli üç ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye gönderildi.



Adana, Gaziantep ve Kilis'te uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda yakalanan 27 şüphelinin Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınmış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 123 kilogram esrar, 2 pompalı tüfek ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirilmişti.