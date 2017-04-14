Adana Merkezli Fetö Operasyonunda 14 Tutuklama

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 14'ü tutuklandı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir, Kilis ve Osmaniye'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 kişinin sorgulamaları tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA