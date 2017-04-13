Adana Merkezli 8 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir, Kilis ve Osmaniye'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 25 zanlıdan 24'ü adliyeye sevk edildi, biri ise savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Nisan'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.