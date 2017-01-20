5 İlde FETÖ Operasyonu: 36 Polis Gözaltında

Adana merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 36 polis gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin polis ayağına yönelik Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenlendi.

36 POLİS GÖZALTINDA

Operasyonda, aralarında 3'ü müdür, 13'ü komiser, 20'si polis memuru toplam 36 kişi gözaltına alındı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'BYLOCK' KULLANCILARI DA VAR

Öte yandan, zanlılar arasında FETÖ'nün iletişim ağı olan 'ByLock'u da kullananlar olduğu belirtildi.