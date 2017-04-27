Adana Mahallede Hırsız Avı

(ÖZEL) Mahallede hırsız avı



ADANA'da sahibi başka şehirde olan evden gelen sesleri duyan vatandaşlar, polise haber verip ellerine aldıkları sopalarla sokağa döküldü. Yaklaşık 1 saat süren aramalara rağmen herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.



Merkez Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında bir evden gelen sesleri duyan vatandaşlar polisi aradı. Ekipler kısa sürede ihbarın yapıldığı eve gelirken, bir yakınını ziyaret için başka bir şehirde olan komşularının evine hırsızın girdiğini düşünen vatandaşlar da ellerine geçirdikleri sopalarla sokağa döküldü.



Polisle birlikte ses gelen ev ve çevresini didik didik eden vatandaşlar, komşularının da ziline basarak tedbir almalarını istedi. Binaların damlarının üzerine çıkan polisler, duvarlardan atlayarak eve girdi. Yaklaşık 1 saat süren aramalara rağmen herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.