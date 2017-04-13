Adana Lösemiyi Yenen Yağız'dan Emniyet Müdür Ak'a Teşekkür Ziyareti

Lösemiyi yenen Yağız'dan Emniyet Müdür Ak'a teşekkür ziyareti



ADANA'da 3 yaşındayken lösemi hastalığına yakalandıktan sonra tedavisi büyük oranda tamamlanan 7 yaşındaki Yağız Yıldız, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret etti.



Lösemiyi yenmesinde ve yeniden hayata tutunmasında çok sevdiği polislerden büyük destek gören Yağız Yıldız, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'tan polis kıyafeti istedi. Ak, Yağız'ın bu isteğini geri çevirmeyerek toplum destekli polis kıyafeti yaptırarak ona hediye etti. Yağız ise Ak'ın kendisine gösterdiği ilgi ve iyileşmesinde polislerin çok büyük etkisi olduğu için kıyafeti giyip emniyete gelmek istedi. Bu isteği de geri çevrilmeyen Yağız, polis aracıyla emniyete getirildi. Siren sesleri eşliğinde emniyet müdürlüğüne gelen Yağız, kapıda polis ağabeyi ve ablaları tarafından karşılanarak Ak'ın yanına çıktı. Yağız ile bir süre sohbet eden Ak, daha sonra çocuğu kucağında aşağı indirip uğurladı. Yağız emniyetten ayrılmadan önce trafik polisi motosikletine binip siren çaldı.



Emniyet Müdürü Osman Ak ayrıca Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polis üniformasıyla ziyarete gelen 4 yaşındaki Sude Yaşargüzel ile de yakından ilgilendi.