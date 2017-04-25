Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman'dan "Dövizi bozdurun altın alın" tavsiyesi

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, döviz ve altındaki düşüşün devam edip etmeyeceğinin gerek Avrupa'nın gerek uluslararası borsanın bu referandumu nasıl göreceği ve bununla ilgili nasıl pozisyon alacağına bağlı olduğunu belirtti

Başman: "Elinde döviz bulunduranların altına yönelmesini, altın yatırımını birinci sıraya almalarını özellikle tavsiye ediyorum"

"Hindistan'da düğün sezonu başlıyor fiyatlar dünya borsasında yükselecek"



ADANA - Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, döviz ve altın fiyatındaki düşüşün sürmesinin Avrupa ve uluslararası borsanın referandumu nasıl göreceği ve bununla ilgili nasıl pozisyon alacağına bağlı olduğunu söyledi. Başman, yatırımcıları da dövizlerini bozdurup altın almalarını tavsiye etti.

16 Nisan referandumundan sonra dolar, 3.57 TL ile son dönemin en büyük düşüşünü yaşarken, Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi 93.849,14 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Borsa'daki bu yükseliş, dolardaki bu düşüş ise gram altın fiyatlarının 146 TL 55 kuruşa düşmesini sağladı.

"Altın yatırımcısı için fırsat doğdu"

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman da İHA muhabirine yaptığı açıklamada bu düşüşün referandumdan sonra tünelin ucunda ışığın görüldüğünden kaynaklı olduğunu ifade etti. Dövizin düşüşünün piyasayı rahatlattığını kaydeden Başman, "Hükümet tarafından referandumun piyasaya rantabl düzeye geldiği mesajı verildi. Bunun neticesinde dövizin düşmesiyle altın fiyatlarının da göreceli olarak gerilemesine yol açtı. Genel olarak Finansal Yönetim Bsc fiyatlarının dünya borsalarında fiyat kaybetmesi her ikisinin de burada gerilemesine ve dolayısıyla tüketici için, özellikle de altın yatırımcısı için fırsat doğmasına yol açtı. Fiyatların gerilemesi de bundan kaynaklanıyor" dedi.

"Altın 1 ay sonra yükselişe geçecek"

Döviz ve altındaki düşüşün devam edip etmeyeceğinin gerek Avrupa'nın gerek uluslararası borsanın bu referandumu nasıl göreceği ve bununla ilgili nasıl pozisyon alacağına bağlı olduğunu ifade eden Başman, "1-2 ay gibi bir sürede bu gelişmeleri daha iyi göreceğiz. Fakat benim şahsi görüşüm fiyatların en geç 1 ay sonra yükselişe geçeceği bunun da döviz kaynaklı olacağı kanaatindeyim."

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, dünya altın talebinde ikinciliği sahip olan Hindistan'da yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sezonunun başlayacağını ve bu yüzden altın tüketiminin fazlalaşmasından dolayı dünya borsalarında fiyatların artacağını da sözlerine ekledi.

"Dövizi bırakıp altın yatırımı yapılmalı"

Dövizi birikimi olan vatandaşlara da altına yatırım yapmalarını ve bekle gör politikası izlemeleri yönünde çağrı yapan Başman, "Görüntüler ve işaretler bu doğrultuda gidiyor. Elinde döviz bulunduranların altına yönelmesini altın yatırımını birinci sıraya almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Çok hızlı bir düşüş, altın fiyatlarında beklemiyorum" diye konuştu.