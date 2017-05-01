Adana - Kumarhaneyi Taradı, Yoldan Geçen 7 Kişi Yaralandı

Kumarhaneyi taradı, yoldan geçen 7 kişi yaralandı



ADANA'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, kahvehaneye pompalı tüfek ateş açan saldırgan, cadde üzerinde yürüyen 7 kişiyi yaraladı. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Merkez Yüreğir ilçesinin Yamaçlı mahallesi Süleyman Vahit caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanenin önüne gelen silahlı saldırgan, pompalı tüfekle işyerine doğru ateş açtı. Bir anda cadde savaş alanına döndü. Vatandaşlar korku içerisinde kaçışırken saldırganın silahından çıkan saçmalar 3 işyerine ve park halindeki 67 JA 912 plakalı otomobile isatebet etti. Olay sırasında işyerlerinin önünden geçen Lütfü Gözmen ağır, Selman Uğur, Necdet Aykan, Hasret Ördek, Süleyman Ördek, Çiğden Açar ve Uğur Koca ise hafif şekilde yaralandı.



Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yaralılar çağrılan ambulanslarda TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Dr. Aşkım Tüferçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Lütfi Gözmen ameliyata alınırken, hafif yaralı olan 7 kişi ayakta tedavi edildi. Silahlı saldırı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Panikten yararlanan saldırgan ise olay yerinden kaçtı.



Olayı araştıran polis ekipleri, hedefin tütün ürünleri satan bir işyeri görünümündeki kumarhane olduğunu belirledi. İddiaya göre, kumar oynayan saldırgan, aşırı borçlandı. Öğle saatlerinde işyeri sahibi ile tartıştığı belirlenen saldırganın akşam saatlerinde silahla gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. öne sürüldü. Polisin eşkal bilgilerini belirlediği saldırganın yakalanması için çalışma sürüyor.