Adana - Komşu Cinayetinde Cinsel Içerikli Mesaj Iddiası

Komşu cinayetinde cinsel içerikli mesaj iddiası



ADANA'da Özkan Tatlı'nın (31) katil zanlısı Ferdi Çağlar (32) ile Çağlar'ın nikahsız eşi Dilek Zeytun (25) mahkemeye sevk edildi. Tatlı'nın genç kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ileri sürüldü.



Merkez Seyhan İlçesi'nin Yenibaraj Mahallesi'nde 19 Ocak'ta Ferdi Çağlar beraberindeki arkadaşı Ahmet Berber, üst katta oturan Ferdi Çağlar'ın evine gitti. Çağlar, nikahsız eşi Dilek Zeytun'a cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiğini ileri sürdüğü Özkan Tatlı ile kavgaya tutuştu. Kavgada Tatlı, satırla Çağlar ve Berber'i yaraladı. Çağlar da tüfekle Özkan Tatlı'yı vurarak öldürdü. Kavgada yaralanan Berber yoğun bakıma alınırken Ferdi Çağlar, tedavisinin ardından Dilek Zeytun ile birlikte gözaltına alındı.



Dilek Zeytun ile Ferdi Çağlar ifadelerinde cinayet suçlamasını kabul etmedi. Pompalı tüfeği Özkan Tatlı'nın kullandığını ileri süren zanlılar, "Satır ve tüfekle saldırdı. Boğuşma sırasında Ahmet, Özkan'ın elindeki tüfeği alıp ateş etti. Özkan'ı yaralayan Ahmet Berber" diye ifade verdi.



Nikahsız çift Dilek Zeytun ile Ferdi Coşkun silahla adam öldürmek suçundan adliyeye sevk edildi.