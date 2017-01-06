Buluşmaya Giden Genç, Kız Arkadaşının Ağabeyi Tarafından Bıçaklandı

Adana'da 31 yaşındaki Hamdi Çelik, buluşmaya gittiği kız arkadaşının ağabeyi tarafından bıçaklandı.

KIZ ARKADAŞINI BEKLERKEN AĞABEYİ GELDİ

Merkez Yüreğir ilçesinin Koza mahallesinde oturan Hamdi Çelik, kimliği belirlenemeyen kız arkadaşı ile telefonla konuştuktan sonra buluşmak için evden çıktı. Koza Nur Camii'nin yanındaki inşaatta buluşmaya gelen Çelik, kız arkadaşını beklerken, karşısına genç kızın ağabeyi soy adı öğrenilemeyen Kadir çıktı. İki genç arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir adındaki genç, Hamdi Çelik'in göğsüne ve sırtına 3 bıçak saplayıp olay yerinden kaçtı.

AMBULANSI ARADI

Yaralı halde cep telefonula 112'yi arayan Hamdi Çelik, ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hamdi Çelik'i Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Hamdi Çelik ameliyata alındı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, Hamdi Çelik'i yaralayan Kadir'in kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.