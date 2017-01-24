Adana Kebabı Avrupa'ya Açılıyor

Adana Ticaret Odası (ATO), Türkiye genelinde olduğu gibi yurtdışında da bilinen ve tüketilen "Adana Kebabı"nın taklit edilerek yozlaşmasını önlemek üzere 2004 yılında yapılan başvuruyla Türk Patent Enstitüsünden "Coğrafi İşaret" aldı. Elde edilen tescille standarda uymayanların "Adana Kebabı" olarak sunumunun engellenmesi konusunda önemli adım atıldı.

Aralarında Avustralya ve KKTC'nin de bulunduğu Türkiye'de çoğunluğu Adana olmak üzere Ankara, İstanbul, Bolu, Nazilli, İzmir, Mersin, Bodrum ve Antalya gibi kentlerde 250'ye yakın işletme, standartlara uygun "Tescilli Adana Kebabı" satışı yapmak üzere belge ve logo işareti aldı.

AB'DEN PATENT ALMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Belge ve logo alan işletme sayısı her geçen gün artarken, Almanya, İtalya, Fransa, Belçika ve Romanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren çok sayıda işletmeci de bu konuda bilgi almak üzere ATO'ya başvurdu. Başvuruları değerlendiren ATO, Adana Kebabı'nın AB'den patent almadan AB ülkelerinde sofralarda yerini alamamasından dolayı bu ülkelere coğrafi tescil işareti veremedi. Bu nedenle AB'den patent almak için araştırma başlatıldığı sıra ATO Başkanı Atila Menevşe Almanya'daki bir fuarda Adana Kebabı olarak bir kebap satıldığını görünce Adana Kebabı'na uluslararası patent alınması için çalışma başlattı.

"ADANA KEBABININ ÜNÜNE ÜN KATACAĞIZ"

Adana Kebabı'nın ismini Avrupa'da, Almanya'da bir fuarda yabancılar tarafından kullanılmasına hem memnun olduklarını hem de hayıflandıklarını belirten Menevşe, "Dedik ki isminin bu kadar yaygın olduğunu bildiğimiz halde niye uluslararası patentini almıyoruz. Şuan hazırlıkları yapıldı ve müracaat aşamasında. Biz inşallah uluslararası patentini alarak zaten ismi dillerde dolaşan Adana kebabının bir kat daha ününe ün katacağız" dedi.

Atila Menevşe, Adana Kebabı için Avrupa Birliği'nin patent enstitüsüne başvuru yapılacağına dikkat çekerek şunları kaydetti: "Adana Kebabı'nın uluslararası bir ürün haline gelmesi bize bir gurur verdi ama patentinin Türkiye'nin elinde olması gereğini anladık. Avrupa Birliği'ne girmek Türkiye'nin 50 yıllık bir hedefi ve ondan da vazgeçmiş değil. Avrupa Birliği kriterleri açısından Türkiye'nin vazgeçilmezleri olarak biz devamlı söylüyoruz. Avrupa Birliği'ne girmeden önce ürünlerimizin girmesi tabi ki çok önemli."