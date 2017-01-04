Adana - Kayseri'de Patlatılan Bombaya Adana'da Aracılık Eden 4 Kişi Yakalandı

Kayseri'de patlatılan bombaya Adana'da aracılık eden 4 kişi yakalandı



KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da, Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan askerlerden 14'ünün şehit olmasına 55'ninde yaralanmasına neden olan terör saldırısını düzenleyen canlı bombaya yardım ettikleri iddiasıyla Adana'da biri kadın 4 kişi yakalandı. Daha önceden belirlenen bombalı aracın güzergahı doğru çıktı ve eylemi gerçekleştiren teröristin bu aracı Adana'da teslim aldığı kesinleşti.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sürdürülen Kayseri saldırısı ile ilgili bu sabah erken saatlerde farklı adrese operasyon yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda, Kayseri saldırısını düzenleyen teröriste yardım ettiği idda edilen biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullanılan ve Şanlıurfa'dan getirilen aracı İmamoğlu İlçesi'ne götürdüğü burada bombanın yüklenmesine aracılık ettikleri ve Diyarbakır kırsalından gelen terörist için Kayseriye kadar keşif yaptıkları iddia ediliyor. Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.