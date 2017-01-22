Adana Kayıp Diye Aranan 1.5 Yaşındaki Çocuk, Alt Katta Bulundu

Adana'da, ailesinin kaybolduğu ihbarı üzerine polis ekiplerinin arama başlattığı 1.5 yaşındaki Kerem Çete, alt katta oturan babaannesi Nazife Çete'nin evinde uyurken bulundu. Olay, merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oynayan Kerem Çete, ortalıktan kaybolunca annesi Hatice ile babası Kerem Çete paniğe kapıldı. Evi ve çevresindeki arazileri arayan aile herhangi bir ize ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Can-Kur ve AFAD ekiplerinin desteği ile bölgede arama başlattı. Cezaevinde bulunan eşini ziyaret etmek için Kürkçüler Cezaevi'ne giden babaanne Nazife Çete, oğlunun evinin alt katındaki evine geldiğinde herkesin panik halinde Kerem'i aradığını gördü. Kerem'in en son kendi evinde uyuduğunu söyleyen Nazife Çete, evinin kapısını açtığında çocuğun halen aynı yerde uyuduğunu gördü. Çocuklarının bulunmasıyla rahat bir nefes alan Çete çifti küçük Kerem'e öperek sarıldı. Kerem çifti büyük korkuya kapıldıklarını ancak çocuklarının ortaya çıkmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Küçük Kerem'in bulunmasıyla arama çalışması sona erdi.