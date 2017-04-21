Adana Kaşar ve Bebek Maması Hırsızları Güvenlik Kamerasında

Kaşar ve bebek maması hırsızları güvenlik kamerasında



ADANA'da marketlerden bebek maması ve kaşar peynir çalan 2 hırsız yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Merkez Seyhan İlçesi'nin Gülbahçesi, Havuzlubahçe ve Meydan mahallelerindeki üç marketten son haftalarda artan hırsızlık olaylarını değerlendiren polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların sadece kaşar peyniri ve bebek maması çalması üzerine yoğunlaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Yalçın E. ile Mehmet Ali Al olduğunu saptadı.



Evlerine yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.