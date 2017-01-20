Adana - Karne Dağıtıldı, Tatil Başladı

Karne dağıtıldı, tatil başladı



ADANA'da 2016-2017 eğitim döneminin tamamlanmasıyla, bin 274 okulda 469 bin 809 öğrenci karne aldı.



Gönül Ferhat Baykara İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'la birlikte katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Demirtaş, öğretmenlere de hitap ederek "Ellerinize emeğinize sağlık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah geleceğimizi iyi inşa etmemiz gerekiyor. Adana'da bin 121 resmi ve 153 özel olmak üzere toplam bin 274 okul, 437 bin 415 bini resmi okullarda, 32 bin 394'ü özel okullarda olmak üzere toplam 469 bin 809 öğrenci karne aldı. Öğrencilerimize iyi bir tatil diliyorum" dedi. Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Demirtaş, bazı sınıflarda toplu fotoğraf çekimine de katıldı.