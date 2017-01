Adana Kan Bağışında Birinci Oldu

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana'nın 2016 yılı verilerine göre bağışlanan 191 bin 250 kan ünitesiyle Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Saygılı, yaptığı açıklamada, 2 milyon 200 bin nüfusuyla geçen yıl 191 bin 250 ünite kan bağışında bulunan Adana'nın kan bağışında birinci olduğunu belirterek, "Her bir kan bağışı yapana teşekkür ediyoruz. Bizlerde onların bu bağışlamış olduğu kanları teknolojik cihazlarımızda 3'e bölerek Adana merkezde 23, Doğu Akdeniz'de 75 hastaneye ulaştırdık. Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız anlaşmayla da her bir kan bağışı için Torosların eteklerine fidan diktik. Kan bağışlayanın artık bir de dikili ağacı var" dedi.



"2017 bereketli başladı"



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın "Kan stoklarımız yetersiz" demesi üzerine tüm Türkiye'nin uyduğu gibi Adanalıların da yine kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Saygılı, şunları söyledi: "Türkiye ortalaması bizim bir kan stokumuz var. Kan stokumuz ülkemizdeki olumsuz kış şartlardan dolayı aşağı inmişti. Bundan dolayı genel başkanımız kırmızı alarm vererek kan stoklarımızın psikolojik sınırın altına indiğini söyledi. Bizde hemen değerli valimize konuyu arz ettiğimizde onun himayesinde bütün iş dünyası seferberlik hali içerisinde, her bir dostumuz kuruma giderek kan bağışları almaya başladık. 2017'ye bereketli başladık. Türkiye ortalamasına baktığımızda Adana yine açık ara önde gözüküyor."



"İhtiyaç olmadan stoklanmalı"



Adana'nın kan stokunın kendi ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Saygılı, "Hem kendi stokumuzu iyi korumamız lazım hem de diğer vilayetlerde ki olumsuz koşullara karşı rezervimizin hazır olması lazım. Onun içinde kan yarın ihtiyaç olmadan önce bugünden stok yapmamız lazım" diye konuştu. Ramazan Saygılı, beyaz kanında sürekli tüketilen bir kan olduğunu kaydederek herkesi beyaz kan bağışlamaya davet etti. Vatandaşlarda İnönü Parkı'nda Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından yapılan Kızılay Kan Bağış Evi'nde kan vermenin öneminden bahsetti.



23 kez kan bağışında bulundu



Bu arada, kan bağışlayan Adanalılardan Nihat Gülcük (54), 23'üncü kan bağışını yaptığını söyledi. Kan bağışının insanlığa ve kişinin sağlığına faydalı olduğunu belirten Gülcük, "Kan vermek iyi bir şey. Gençlere de tavsiye ederim. İnsanlığa hizmet. Bütün Adanalıları kan bağışına bekliyoruz" dedi. Hayrettin Erdoğan'da (60), herkesin kan bağışında bulunmaya davet etti. Caner Gül (28) ise, "Bağışlanan bir kan 3 kişinin hayatını kurtarmaktadır. Gençlerimizi kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu. - ADANA