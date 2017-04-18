Adana- Kalaşnikof ve Tabancalı Saldırıya 6 Gözaltı

Adana'da 56 yaşındaki Müslüm Üzer'in öldüğü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ile torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer'in ise ağır yaralandığı kalaşnikof ve tabancalı saldırıya ilişkin ailenin husumetli olduğu Altınyüzük ailesinden 6 kişi gözaltına alındı.



Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Üzer ile birlikte dün saat 17.45 sıralarında 01 DHR 78 plakalı otomobiline binerek Karataş Yolu üzerinden kent merkezine hareket etti. Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra Karataş Yolu Taşçı Köyü Kavşağı'na geldiği sırada dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği belirsiz kişilerce kalaşnikof ve tabancalarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Müslüm Üzer, hayatını kaybetti, oğlu Orhan ile torunu Hüseyin Üzer ise ağır yaralandı. Saldırının, 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesiyle ilgili olabileceğini değerlendiren polis, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi. Altınyüzük ailesinden 5 kişi ile yanlarında çalışan 17 yaşındaki bir Suriyeli, saldırıya karışmış olabileceği şüphesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüphelinin, olayla alakalarının olmadığı yönünde ifade verdikleri iddia edildi.



Polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.