Adana İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.



Vali Mahmut Demirtaş, Valilikte düzenlenen toplantının açılışında, merkezi idarenin 271, yerel yönetimlerin 151, üniversitelerin de 17 olmak üzere toplam 439 projenin yatırım programında yer aldığını söyledi.



Bu projelerin toplam yatırım tutarının 7 milyar 274 milyon TL olduğunu, geçmiş yıllarda bu işler için 2 milyar 150 milyon TL harcandığını ifade eden Demirtaş, bu yıl da 5 milyar 127 milyon lira ödenek ayrıldığını, bu ödenekten 197 milyon TL ödeme yapıldığını, yüzde 32 nakdi gerçekleşme ortaya çıktığını anlattı.



Demirtaş, "İşlerimizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da işlerimize daha fazla yoğunlaşacağız. Referandumun da hem ülkemize hem ilimize hayırlı olmasını diliyorum tekrar. Çok hızlı bir şekilde Adana'yı daha iyi bir geleceğe taşımak için hep birlikte elimizden gelen gayretleri göstereceğiz." dedi.



Demirtaş, ayrıca kentte gerçekleştirdiği mahalle toplantılarında vatandaşların özellikle sokakta başıboş köpeklerden şikayetçi olduklarını, ayrıca kendi gezdiği zaman kent merkezinde yollarda bozulma olan yerler olduğunu gördüğü, bu yönde alınan önlemlerin etkinleştirilmesini istedi.



Toplantıda ilgili belediye başkanları ve resmi kurum müdürleri kurumlarının yatırımları hakkında bilgiler verdi.