Adana Hırsızlığın Bu Kadarına da Pes

Adana'da saçlarını yaptırmak için gittiği kuaförde, müşteri olarak bulunan Esmehan D.'nin el çantasını çalıp, yakalanınca da 'yanlışlıkla aldım' savunması yapan Emine Z., tutuklandı. Güvenlik kamerasına yakalanan Emine Z.'nin kuaföre ödemeyi de çaldığı çantadaki paradan yaptığı ortaya çıktı.

KUAFÖRDE EL ÇANTASI ÇALINDI

Merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'ndeki kadın kuaförüne 23 Ocak'ta saç bakımını yaptırmak için gelen Esmehan D.'nin içerisinde bin lira para, kredi kartları ve değerli eşyalarının bulunduğu el çantası çalındı.

ÖDEMEYİ ÇALDIĞI ÇANTADAKİ PARADAN YAPMIŞ

Esmehan D.'nin şikayeti üzerine güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, işyerine gelen Emine Z.'nin saçını yaptıran Esmehan D.'nin konsolun üzerine bıraktığı el çantasının üzerine montunu koyup giderken de çaldığını fark etti.

Kaşlarını aldıran Emine Z.'nin çıkışta da ödemeyi çaldığı çantadaki paradan yaptığını belirleyen polis, kadını gözaltına aldı. Suçlamayı kabul etmeyen Emine Z., kamera kayıtları izletilince, "Yanlışlıkla aldım. Sonra geri getirmek istedim, ama utandım" dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emine Z. tutuklandı.