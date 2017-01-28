Diyabakır, Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyabakır'daki evinde bulunduğu sırada gözaltına alındı.
Diyabarkır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Millet Vekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde bulunduğu sırada gece yarısı il emniyetine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Adana Hdp Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki Evinde Gözaltına Alındı
Diyabakır, Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyabakır’daki evinde bulunduğu sırada gözaltına alındı.
Diyabakır, Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyabakır'daki evinde bulunduğu sırada gözaltına alındı.