Otomobilden Fırlayan Tekerlek Eczanede Oturan Adamın Kafasına Çarptı!

Adana'nın Merkez Yüreğir İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda plakası belirlenemeyen seyir halindeki otomobilin tekerleği yerinden fırladı. Hızla savrulan tekerlek, bulvar üzerindeki Abdulkadir Erdeve'ye ait eczaneden içeri girerek, burada oturan önce İbrahim Obaz'ın başına çarptı sonra Volkan Ay'a çarparak durdu.

UCUZ ATLATTILAR

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Hafif yaralanan İbrahim Obaz ve Volkan Ay ayakta tedavi edildi.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Yaşanan olaya anlam veremeyen iş yeri sahibi Abdulkadir Erdeve, "Neye uğradığımızı şaşırdık. İş yerimize hasta geliyor ama şimdiye kadar tekerin içeri tek başına ilaç almak için girdiğini hatırlamıyorum. 35 yıllık eczacılık dönemimde böyle bir olayla yeni karşılaşıyoruz" dedi.