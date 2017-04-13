Adana Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için 'Adana Evimiz Gibi Tertemiz' sloganıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerini bilinçlendirdi. 40 bin öğrenciye ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevli çevre mühendisleri, ömrünü tamamlamış pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamasını gerektiğini söyledi.



Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Saimbeyli, İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerindeki ilkokul ve ortaokulları ziyaret eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevlileri öğrencilere, "Yenilebilir Enerji", "Geri Dönüşüm", Çevre Temizliği", "Ekosistem" konularında bilgilerin yer aldığı "Çevreci Nesil Eğitim Serisi" kitaplarını dağıttı. Bu konularda çevre mühendislerini dinleyen öğrencilere, seyahat ederken arabaların camlarından çevreye ambalaj atığı atmamaları için araç atık poşetleri dağıtıldı. Öğrenciler, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve atık yağların toplanması konularının işlendiği çizgi filmi de ilgiyle izledi.



Çevre mühendisleri, atık piller ve atık yağların toprak ve suyu kirletmeden toplanması ve uygun şartlarda bertaraf edilmesi konularında da öğrencileri bilinçlendirdi. Öğrenciler, üretiminde cıva, kadmiyum, çinko, kurşun, mangan, lityum, demir, nikel ve kobalt gibi elementler ve ağır metaller kullanılan pillerin ömrünü tamamladıktan sonra çevreye rastgele atılmaması gerektiğini öğrendi.



Atık pillerin yanı sıra bitkisel ve madeni atık yağlar, pet ve cam şişeler, elektronik atıklar ile lastiklerin çevrede büyük tahribata neden olduğunu örneklerle anlatan çevre mühendisleri, "Tüketilen pillerin ve atık yağların çevremize verdiği zararların iyi bilinmesi, toprağımızın ve sularımızın kirletilmemesi için hepinize büyük görev düşüyor. Yarının büyükleri olarak sizler bu duyarlılığı gösterdiğinizde kentimiz, ülkemiz, dünyamız daha temiz ve yaşanabilir olacaktır" tavsiyesinde bulundu. - ADANA