Adana Eve Aldığı Sevgilisi, Kocasını Öldürdü

Eve aldığı sevgilisi, kocasını öldürdü



ADANA'da 17 yaşındaki İ.D. gönül ilişkisi olduğu Z.K. adlı kadının nikahsız kocası 17 yaşındaki İsa Arıç'ı evinde göğsünden bıçaklayarak öldürdü.



Olay, dün gece merkez Sarıçam İlçesi, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Arıç, 2 ay önce akrabası Z.K. ile nikahsız olarak evlendi. Ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan genç çift, gece yatak odalarına gitti. İddiaya göre Z.K. gönül ilişkisi olduğu İ.D.'yi sabaha karşı eve aldı. Bu sırada uyanan İsa Arıç, eşi ile İ.D.'yi yakaladı. İki genç arasında çıkan kavgada İ.D., Arıç'ı göğsünden 2 defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı. Z.K.'nın çığlıkları üzerine uyanan evdekiler İsa Arıç'ı kanlar içinde buldu. Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılan Arıç, hayatını kaybetti. İlk ifadesinde eşini yaralı halde bulduğunu söyleyen Z.K. cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti gönül ilişkisi olduğu İ.D.'nin işlediğini itiraf etti. Balkondan atladığında ayağını burktuğu öğrenilen İ.D. ise evinde uyurken polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.