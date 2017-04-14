Adana Enişte Katili Tutuklandı

Adana'da 10 yıl önce 15 bin lira vererek eniştesi Tamer Ünlü'yü (60) öldürttüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan İsmet Gür (68) evine düzenlene operasyonla yakalandı. Çiftlikte kahyalık yapan Tamer Ünlü, 2007 yılında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ali Okay (37) ile cinayeti para karşılığında azmettiren Ünlü'nün kayınbiraderi İsmet Gür, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eniştesi ile aralarında ailevi sorunlar yüzünden husumet bulunduğunu itiraf eden Gür, yargılandığı mahkemedeki ifadesinde, "Dövmesini söyledim. Öldür demedim" diyerek kendini savundu. Adana 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında tahliye edilen İsmet Gür, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırıldı.



Yargıtay'a gönderilen İsmet Gür'ün cezası, geçtiğimiz günlerde onaylanınca, yakalama kararı çıkartıldı. Gür'ün merkez Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde saklandığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen Gür, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.