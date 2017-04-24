Adana, Emre Kaya İle Bayram Yaptı

Sıcak kentin sıcak insanlarıyla buluşan ünlü popçu, seslendirdiği birbirinden güzel eserleriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

ÖNCE KENDİ BESTELERİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk konseri, Güzelyalı semtinin Uğur Mumcu Bulvarı'nda gerçekleşti. Alana kurulan platformda binlerce sevenine en güzel eserlerini seslendiren Emre Kaya, tezahüratlarla çıktığı sahnede, önce kendi eserlerinden oluşan repertuarı ile izleyenleri coşturdu.

"ADANA'NIN KIZLARI ÇOK GÜZEL"

Adana'da ilk kez bir halk konseri ile sevenlerinin karşısında olduğunu söyleyerek, alanı dolduran kalabalığa teşekkür eden Emre Kaya, "Bu kente ve sıcak insanlarına bayıldım. Bir de bir şey keşfettim; Adana'nın kızları da çok güzeller" deyince, izleyenler alkış tufanı kopardı.

ROMANTİZMİN DORUĞUNA ÇIKARDI

Gümüş gri mont, kurt başlı tişört, siyah pantolon ve kombine uygun şık bir spor ayakkabı ile sahnede fırtına gibi esen Emre Kaya, öncelikle bestesi kendisine ait "Apayrı", "Teşekkür Ederim" ve "Toz" gibi hareketli "hit" eserlerini seslendirirken, alanı dolduran Adanalılar ona hem eşlik ettiler, hem de bulundukları yerde oynayarak, müzik ziyafetinin tadını çıkardılar. Daha sonra , son single çalışması "Aşk Diye soludum" adlı duygu yüklü eseri ile sevenlerini romantizmin doruğuna çıkaran Emre Kaya, izleyenlerin şarkıyı baştan sona ezbere söyleyerek, kendisine eşlik etmesi üzerine bu güzel anları cep telefonun kamerasıyla ölümsüzleştirdi.

UNUTULMAZ ESERLER

Emre Kaya, konserinde, söz ve müziği kendisine ait eserlerinin yanı sıra başta "Kader" olmak üzere başka sanatçılara verdiği şarkıları da seslendirdi. Orhan Gencebay efsanelerinden "Bir Teselli Ver" adlı şarkıyı bir popçu olarak yorumlarken duygu yüklü anlar yaşatan Emre Kaya, Sezen Aksu'nun "Zalim", "Firuze", "Onu Alma Beni Al" ve "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam", Tarkan'ın ise "Adımı Kalbine Yaz" adlı şarkısına da yer verdi. Emre Kaya, Türk müziğinin unutulmaz bestekar ve yorumcularından Kayahan'ın "Odalarda Işıksızım" adlı eserini yine duygu seli arasında seslendirdi.

HER YAŞ GRUBU VARDI

Her yaş grubundan Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, seslendirdiği eserlerle de her yaş grubuna hitap eden ünlü sanatçı, "Aradan çok uzun yıllar geçse de bestelendiğinde henüz dünyaya bile gelmemiş olanların bu eserleri ezbere okuması, o bestekar için büyük gururdur. Emeklerine sağlık. Ben de bir besteci olarak, eserlerimin böyle herkesin dilinde olmasından aldığım gururu tarif edemem" dedi.

Emre Kaya, konserinin sonunda yoğun istek üzerine "Bırakıp gidenlere gelsin" dediği "Aşk Diye Soludum" adlı eserini ikinci kez seslendirerek, Adanalılara veda etti.

