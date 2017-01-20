Adana Emniyetinden Şehitler İçin Mevlit

Adana Emniyet Müdürlüğünce, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitler için mevlit okutuldu.



Sabancı Merkez Camii'ndeki mevlitte terör saldırılarında hayatını kaybeden polis, asker ve siviller için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Kılınan cuma namazının ardından vatandaşlara gül kolonyası ve lokum ikram edildi.



Etkinliğe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Alay Komutanı Fatih Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.