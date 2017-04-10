Adana Emniyeti'nden operasyon filmi

Polis Haftası kapsamında, polislerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği operasyon kısa film oldu

Çekimler, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda halka açık gösteri ile gerçekleştirildi



ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıldönümü nedeniyle kısa film çekti. Filmde polislerin havadan ve karadan gerçekleştirdikleri operasyonlar yer aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ekipleri her yıl 3-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle kısa film çekti. Geçtiğimiz hafta provası yapılan çekimler ise Galleria Alışveriş Merkezi'nin yanındaki otopark alanında Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda halka açık gösteri ile gerçekleştirildi.

Filmde, motosikletli yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayan bir araca helikopter destekli düzenlediği operasyon, bir evin içerisine gizlenen şahsın özel harekat polisleri tarafından gözaltına alınması ile 'Efe' isimli narkotik köpeğinin araçtaki şahsı etkisiz hale getirmesi ve polisin araç içerisine gizlenen uyuşturucu maddesini bulması yer aldı.

Kısa film, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Ayrıca kısa film çekimlerinin ardından polis ekipleri motosiklet ve zırhlı araçları ile karnaval alanından geçiş yaptı.