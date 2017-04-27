Adana Emniyeti'nde 270 Polis Açığa Alındı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 270 polis açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Adana'da ise 270 polisin açığa alındığı öğrenildi. - ADANA