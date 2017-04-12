Adana Emniyet Müdüründen Miniklere Oyuncak

Emniyet Müdüründen miniklere oyuncak



Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretine gelen minik öğrencilere oyuncak dağıttı.



Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Rotary Kulübü Anaokulunun 10 öğrencisi, öğretmen ve velileri ile birlikte Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyarete geldi. Minik öğrencileri kapıda karşılayan Emniyet Müdürü Ak, çocuklarla tek tek kucaklaşıp, getirdikleri hediyeler için teşekkür etti. Ak, erkekler için uzaktan kumandalı araba, kız çocuklarına ise bebek hediye etti. Hediyeleri alan öğrenciler, ziyareti unutup oyuncaklarla oynadı. 155 ve 112'yi kullanmaları gereken durumları da hep bir ağızdan söyleyen öğrenciler, Emniyet Müdürü Osman Ak ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.