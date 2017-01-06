Adana Emniyet Müdürü Ak, Polisle Birlikte Bayrak Açan Öğrencileri Ağırladı

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, çeşitli suç olaylarının yaşandığı mahallelere düzenlenen operasyon sonrası polislerle futbol oynayan, ardından Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı'nı okuyan öğrencileri makamında ağırladı.



Ak, 17 Kasım 2016 tarihinde 500 polisin katılımıyla, yasa dışı gösteri, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve hırsızlık gibi suç olaylarının yaşandığı mahallelere düzenlenen operasyon sonrası görevini tamamlayan çevik kuvvet polisleriyle futbol oynayan Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle makamında bir araya geldi.



Öğrencilere forma, krampon ve futbol topunun yanı sıra maçın ardından açtıkları Türk bayrağını hediye eden Ak, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, yemek yedi.



Yemeğin ardından bir öğrenci Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.



Adana'da 500 polisin katılımıyla, yasa dışı gösteri, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve hırsızlık gibi suç olaylarının yaşandığı mahallelere 17 Kasım'da operasyon düzenlenmişti.



Operasyon sonrası polisler, Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle futbol oynayıp, maç sonunda Türk bayrağı açarak birlikte İstiklal Marşı'nı okumuştu. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, bu anları operasyonu havadan helikopterle denetimi sırasında görmüştü.