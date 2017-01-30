Adana Emniyet Müdürlüğünden Çocuklara Hayvanat Bahçesi Sürprizi

Adana Emniyet Müdürlüğü, dezavantajlı mahallelerde yaşayan 150 çocuğu, Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne ücretsiz götürdü.



Kenttin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan çocuklar için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne Adana Emniyeti tarafından gezi düzenledi.



Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki mahallelerden ilk ve orta okul öğrencisi 150 çocuk, emniyet müdürlüğü bahçesine otobüslerle getirildi.



Burada İl Emniyet Müdür Osman Ak ve birim müdürleri tarafından karşılanan çocuklar, Ak'a sevgi gösterisinde bulunurken "Osman amca, Osman amca" şeklinde tezahürat yaptı.



Öğrencilerle tek tek ilgilenen Ak, onlarla fotoğraf çektirdi. Ak, daha sonra otobüslere binen çocukları el sallayarak uğurladı.



Gezilerin 3 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.