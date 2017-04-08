Adana Demirspor, Zorlu Eskişehir Deplasmanında Güldü

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor ile karşılaşan Adana Demirspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Çağdaş Mavioğlu, iyi oyunlarını skora yansıttıklarını söyledi.



Zorlu bir deplasmandan galibiyetle dönen Adana Demirspor'da yüzler gülüyor. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yardımcı Antrenör Çağdaş Mavioğlu ise, galibiyeti rahatsızlanan başkanlarına hediye ettiklerini söyledi. Oyuncuların inanç ve dirençle maçı devam ettirdiklerinden bahseden Mavioğlu, "Geçen haftalarda da, geçen haftaki söylemimizde de, aynı şeyleri söyledik. İyi oynuyoruz, bir türlü 3 puana yansıtamıyoruz diyorduk. Kaybettiğimiz maçlarda da galibiyete yakındık. Bugün, her zaman olduğu gibi, yine pozisyon bulacağımıza ve pozisyon vermeyeceğimize inanıyorduk. Nitekim 2-0 öndeyken, 2-2'ye geldi maç. Fakat yine bir inanç ve direnç göstererek maçı 4-2'ye getirme becerisini karakterli ve hırslı oyuncular gösterdiler. Ayrıca bu talihsiz günlerde, skor elde edemediğimiz günlerde bizi yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ediyoruz. Buraya yaklaşık bin 300 kişi gelmişler. Hepsine ayrıca teşekkür ediyoruz. Başkanımız rahatsızdı. Kendisi de burada olup, bu heyecanı bizimle birlikte yaşamak isterdi. Kendisine acil şifalar diliyoruz, galibiyeti ona hediye ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR