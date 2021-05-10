Adana Demirspor teknik direktörü kim? Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba kimdir?

TFF 1. Lig'in son haftasında Menemenspor'u 4-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'un teknik direktörü merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl göreve gelen Adana Demirspor teknik direktörü kim? Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba kimdir?

TFF 1. Lig'in son haftasında Menemenspor'u 4-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı." dedi. Aybaba, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, inanılmaz mutlu olduğunu, memleketinin takımının 26 yıldır Süper Lig'i beklediğini söyledi. Adana Demirspor teknik direktörü kim? Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba kimdir?

ADANA DEMİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Adana Demirspor, geçtiğimiz yıl Samet Aybaba'yla 2.5 yıllığına anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Resmi siteden açıklama yapıldı!



Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; Ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir. Bu birlikteliğin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan yöneticimiz Metin Korkmaz'a da çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın.

SAMET AYBABA KİMDİR?

5 Eylül 1956 Osmaniye doğumludur.

Futbola İskenderunspor'da başladı.

İskenderunspor'dan 1977-78 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Samet Aybaba, siyah-beyazlı ekipte orta saha ve defansta yer aldı.

11 yıl Beşiktaş'ın formasını giydi, kaptanlık yaptı. 334 lig maçında 7 gol atan Samet Aybaba, 1988 Temmuz ayında jübile ile futbolu bıraktı.

Beşiktaş'ta 2 Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 2 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

A Millî Takım'da oynama şansını bir türlü yakalayamayan Aybaba, 8 kez Ümit, 17 kez de genç olmak üzere toplam 25 defa millî formayı giymiştir.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük mesleğini seçti.

İlk önce Beşiktaş'ta Gordon Milne'in yardımcılığı için düşünülse de bu gerçekleşmedi.

1990-91 sezonu için MKE Ankaragücü'nün başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. İlk sezonunda lig yedincisi oldular. Asıl başarı ise yan kupalarda geldi.

Federasyon Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla elediler. Ancak uzatmalara giden finalde Galatasaray'a aynı skorla mağlup olarak kupayı kazanamadılar.

22 Mayıs 1991'de ise lig üçüncüsü Trabzonspor ile oynadıkları Başbakanlık Kupası'nı 3-1 kazandılar. Böylece Aybaba, teknik adam olarak ilk kupasına sahip oldu. Bir sonraki sezon lig sekizincisi olup, kupada ilk turda elendiler. Sezon sonunda takımdan ayrıldı.

1997-98 sezonu Aybaba'nın ikinci Ankaragücü dönemi oldu. Ancak başarılı bir sezon geçirmeyerek, ligi on üçüncü sırada tamamladılar. Sonraki sezona da Ankaragücü ile başlasa da devre arasından önce yolları ayrıldı. İstifasından önce takımı Türkiye Kupası çeyrek finaline taşımıştı. Aybaba sonrası Ankaragücü, yarı finale çıkıp Beşiktaş'a elendi. Yarı finalist olmasına rağmen takım, sonraki sezon UEFA Kupası'na katılmaya hak kazandı.

2002-2004 yılları arasında Trabzonspor'da görev aldı. Sezon başında kadroda revizyona giderek ilerleyen yaşı nedeniyle Hami Mandıralı'yı takımda istemedi. Trabzonspor'u ilk yılında Türkiye Kupası şampiyonu yaptı. Finalde eski takımı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişlerdi. Ligi ise yedinci sırada tamamladı.

2003-04 sezonunda ligde iyi bir görüntü çiziyordu. O sezon kariyerinde ilk defa bir Avrupa maçında takım çalıştırdı. UEFA Kupası birinci turunda Villarreal CF ile karşılaşan Trabzonspor, İspanya'da beraberliği sağlasa da kendi sahasında 3-2 yenilerek elendi. Ancak Trabzon başkanı Özkan Sümer'in istifası ile kulüp içinde sorunlar baş gösterdi. Aybaba, kendisine yönetim tarafından verilen para cezasını protesto ederek görevinden ayrıldı. Sezon sonunda Trabzonspor, ligi ikinci sırada bitirdi.

Aybaba, 2007-08 sezonunun 10. haftasında Bursaspor'la anlaştı. Küme düşmeye yakın olan Bursaspor'u ligde tutmayı başardı. Ertesi sezon, 6 maçta 5 galibiyet ile lige çok iyi başlamıştı. Ancak devamı gelmeyince, sezonun yine 10. haftası öncesinde 4 Kasım 2008 tarihinde Bursaspor'daki görevini bıraktı.

2012-2013 sezonunda Mustafa Denizli, Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam, Louis Van Gaal, Eric Gerets ve Arthur Zico gibi isimlerle anılan Beşiktaş'ın başına getirilmiştir Samet Aybaba 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.Şubat ayında 2 yıllık opsiyon kaldırılıp 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sezon sonunda Beşiktaş ligi 3. olarak bitirdi ve bu Samet Aybaba'nın lig kariyerinde o zamana kadarki en büyük başarısı oldu.

20.05.2013 Tarihinde istifasını Beşiktaş yönetimine sundu.27.05.2013 Tarihinde sözleşmenin feshedildiği kesin olarak belirtilmiştir.

2013-2014 sezonu öncesinde Antalyaspor ile anlaşarak bu kulübün teknik direktörlük görevini üstlenmiştir.

10 Mart 2014 tarihinde, Çaykur Rizespor ile 2-1 yenilginin ardından Antalyaspor yönetimi yollarını ayırma kararı aldı.