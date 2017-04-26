Adana Demirspor Taktik Çalıştı

TFF 1. Lig'de cumartesi günü Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, günü tek idmanla tamamladı.



Aytaç Durak Tesisleri'nde, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Daha sonra tek kale taktik çalışması yapan mavi-lacivertli ekipte Engin İpekoğlu oyuncularla saha içinde kısa süreli toplantı yaparak isteklerini anlattı. Sıcak havaya rağmen Adana Demirsporlu oyuncuların göstermiş olduğu performans teknik heyetin yüzünü güldürürken, deneyimli teknik adam Engin İpekoğlu oyunun bazı bölümlerini tekrar ettirdi.



Adana Demirspor, yarın da çalışmalara devam ederek zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdürecek. - ADANA