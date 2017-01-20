Adana Demirspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıkları kapsamında U21 takımıyla hazırlık maçı yaptı.



5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda 20'şer dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakada A takım, genç takımı Sercan, Grbic ve Berkay'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, mavi-lacivertli oyuncuların performansını yakından takip ederken, oynanan oyun teknik heyeti memnun etti. Adana ekibi, pazartesi günü oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına Aytaç Durak Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



Adana Demirspor'a ceza



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor'a taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, "15 Ocak'ta oynanan Mersin İdmanyurdu maçında, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'ihtar Cezası' ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Maraton Üst Tribün A,B,C,D, Güney Maraton Üst Tribün E,F, Kuzey Kapalı A ve B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi - ADANA